احدث الأخبار

اتحاد الكاف يجري قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا
أبرز المواد
 استشاري أمراض معدية يكشف عن طريقة لمنع ظهور متحورات جديدة من كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينعقد في الرياض سبتمبر المقبل
أبرز المواد
 مبابي: لن أغادر سان جيرمان في يناير
أبرز المواد
 أمريكا تشيد بجهود المملكة في صد هجمات الحوثي
أبرز المواد
 أمسية شعرية لمحمد يعقوب ضمن أنشطة فعالية “الأعشى” في حي منفوحة
أبرز المواد
 أمطار الخير على محافظة حفر الباطن
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل يستقبل رجل الاعمال الشيخ عبدالله العثيم
أبرز المواد
 ضمن “15” برنامج تأهيلي لسوق العمل.. ورشتي عمل لتدريب الضمانيات في الخرج
أبرز المواد
 النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج
أبرز المواد
 أمطار على مركز صروم بأملج
أبرز المواد
 أول تعليق من الفائز بجائزة الملك فيصل 2020 للدراسات الإسلامية (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

التحالف: نراقب نشاطا عدائيا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء

اتحاد الكاف يجري قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكاف يجري قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

أبرز المواد
استشاري أمراض معدية يكشف عن طريقة لمنع ظهور متحورات جديدة من كورونا (فيديو)

استشاري أمراض معدية يكشف عن طريقة لمنع ظهور متحورات جديدة من كورونا (فيديو)

أبرز المواد
المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينعقد في الرياض سبتمبر المقبل

المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينعقد في الرياض سبتمبر المقبل

أبرز المواد
مبابي: لن أغادر سان جيرمان في يناير

مبابي: لن أغادر سان جيرمان في يناير

أبرز المواد

النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج

النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج
https://almnatiq.net/?p=1093313
المناطق-أشرف العصيمي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الخرج في دورتها الخامسة خلال الفترة 1443-1447هـ نتائج الانتخابات التي تمت يومي الإثنين والثلاثاء عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة .

حيث حقق المهندس عبدالعزيز بن ربيع حمود الشريف الخواجي الترتيب الأول بعد أن حصد٦٧٧ صوتاً يليه بالمركز الثاني عبدالقادر بن نايف علي العضياني العتيبي بـ ٣٩٢ صوتاً ثم المركز الثالث عبدالعزيز بن قطين بن سعيد العتيبي بـ ٣٣٩ صوتاً وجاء المركز الرابع عبدالسلام بن علي بن محمد الشهري بـ ٢٦١ صوتاً ، ليفوزوا في المقاعد الأربعة الأولى، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ 8 أعضاء لدورته القادمة 1443-1447هـ .

وشهدت الانتخابات تنافساً شريفاً بين رجال الأعمال في المحافظة للفوز في مقعد عضوية غرفة الخرج ليمثلوا صوت قطاع المال والأعمال بالمحافظة والسعي لتعزيزه ونموه الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements