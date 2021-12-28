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ضمن “15” برنامج تأهيلي لسوق العمل.. ورشتي عمل لتدريب الضمانيات في الخرج

ضمن “15” برنامج تأهيلي لسوق العمل.. ورشتي عمل لتدريب الضمانيات في الخرج
https://almnatiq.net/?p=1093316
المناطق_متابعات
نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات الخارجية ورشتي عمل مهنية استهدفت مستفيداته القادرات على العمل وذلك ضمن جهود وحدات التمكين بالمكتب .

تدربت المستفيدات في الورشتين اللتين كانتا بعنوان ” المسك والخمريات ” و ” كيف تكوني خبيرة تجميل ”
على كيفية صناعة عطور المسك  واضافة النكهات العطرية والالوان ، وصناعة انخمريات بكافة انواعها كما تعرفن على انواع البشزة واشكال الوجه وادوات المكياج واستخداماتها مع التطبيق العملي مع المتدربات لكافة محاور الورشتين وتقييم مدى الاستفادة والإجابة على استفسارتهن .

يشار الى ان مكتب الشمان الاجتماعي بالخرج كان قد نفذ خلال الستة أشهر الأخيرة اكثر من ١٥ برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب مستفيداته الضمانيات من المشمولات بخدمات الضمان الاجتماعي حسب قدراتهن واحتياجات السوق.

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