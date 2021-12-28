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مركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل يستقبل رجل الاعمال الشيخ عبدالله العثيم

مركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل يستقبل رجل الاعمال الشيخ عبدالله العثيم
https://almnatiq.net/?p=1093319
المناطق_حائل
إستقبل مركز التأهيل  الشامل للمعاقين بمنطقة حائل يوم امس الاثنين 23 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 27 ديسمبر 2021 رجل الأعمال  الشيخ عبدالله العثيم ويرافقه رجل الأعمال  حمود الرضيمان وكان في إستقبالهم سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد ومساعد المدير العام للعمليات الاستاذ ياسر الدوش ومساعد المدير العام لقطاع التنمية الاستاذ أحمد الزامل  وكان الإستقبال  بإشراف مدير مركز التأهيل  الشامل الاستاذ حمود الهديرس .
وتم تبادل الاحاديث حيث التقى بعدد من نزلاء المركز واستمع لشرح مفصل من مدير المركز والمختصين للخدمات المقدمة للنزلاء وللمستفيدين وفي ختام الزيارة قدمت الهداياالتذكارية .
فيما قدم العياد شكره وتقديرة لرجل الأعمال  الشيخ عبدالله العثيم ورجل الأعمال  الرضيمان على هذه الزيارة المباركة الغير مستغربة من اهل الخير والوفاء جعلها الله في ميزان حسناتهم.

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