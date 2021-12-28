مركز التأهيل الشامل للمعاقين بحائل يستقبل رجل الاعمال الشيخ عبدالله العثيم

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إستقبل مركز التأهيل الشامل للمعاقين بمنطقة حائل يوم امس الاثنين 23 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 27 ديسمبر 2021 رجل الأعمال الشيخ عبدالله العثيم ويرافقه رجل الأعمال حمود الرضيمان وكان في إستقبالهم سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح العياد ومساعد المدير العام للعمليات الاستاذ ياسر الدوش ومساعد المدير العام لقطاع التنمية الاستاذ أحمد الزامل وكان الإستقبال بإشراف مدير مركز التأهيل الشامل الاستاذ حمود الهديرس .

وتم تبادل الاحاديث حيث التقى بعدد من نزلاء المركز واستمع لشرح مفصل من مدير المركز والمختصين للخدمات المقدمة للنزلاء وللمستفيدين وفي ختام الزيارة قدمت الهداياالتذكارية .

فيما قدم العياد شكره وتقديرة لرجل الأعمال الشيخ عبدالله العثيم ورجل الأعمال الرضيمان على هذه الزيارة المباركة الغير مستغربة من اهل الخير والوفاء جعلها الله في ميزان حسناتهم.