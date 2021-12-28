أمسية شعرية لمحمد يعقوب ضمن أنشطة فعالية “الأعشى” في حي منفوحة

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نظَّمت وزارة الثقافة مساء اليوم أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم يعقوب، ضمن أنشطة البرنامج الثقافي لفعالية “الأعشى” المقامة حالياً في حي منفوحة بمدينة الرياض.

واستهل يعقوب الأمسية بقصيدة “زيارة متأخرة لقبر الأعشى” ، مبيناً أن الفعالية ألهمته لتطوير القصيدة حتى تصبح ملحمة شعرية، تتناول الشاعر ميمون بن قيس الشهير بالأعشى، وتلا ذلك قصيدة “قميص لأوراق بيضاء”، ثم ألقى قصيدة “تراتيل العزلة” ، قبل أن يختتم أمسيته بمقطّعات شعرية على حد وصفه مثل “امرأة عصية” و”امتحان عطرها” و “ولو بعذرٍ واهم”.

وتضمنت الأمسية الشعرية جلسة نقاش تحدث فيها يعقوب عن بداياته الشعرية، ودور منطقة جازان في ذلك، إذ وصفها بمنطقة منحازة دائماً للشعر، منوهاً بالبراعة الشعرية للسعوديين في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن المملكة أصبحت المركز الثقافي للشعر في الوطن العربي كافة، والحاضر ينبئ بمستقبل واعد ومبهر خصوصاً في ظل وجود وزارة الثقافة باعتبارها ركيزة مهمة لنهضة القطاع الثقافي في المملكة.