مبابي: لن أغادر سان جيرمان في يناير

أكد الفرنسي كيليان مبابي المهاجم الدولي، بأنه سينهي الموسم بنسبة 100 في المئة، مع باريس سان جرمان فريقه الحالي، ولن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وذلك في مقابلة بثتها الثلاثاء، شبكة «سي أن أن» الأميركية.

وكان بقاء ابن الـ23 عاماً مع نادي العاصمة الفرنسية موضع شك منذ الصيف المنصرم، بعدما أعرب صراحة عن رغبته بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يحصل على مبتغاه وبقي في الفريق، دون أن يمدد عقده الذي يصل إلى نهايته في 30 يونيو المقبل.

ولدى سؤاله عن إمكانية الرحيل عن “بارك دي برينس” خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، أجاب بطل مونديال 2018 مع ابتسامة على محياه «في يناير، كلا أنا في باريس سان جرمان وسعيد جداً، سأنهي الموسم معه 100 في المئة».

وشدد لاعب موناكو السابق الذي كلف سان جرمان 180 مليون يورو للتعاقد معه في صيف 2017: «سأقدم كل شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري والكأس الفرنسيين».

وتطرق مبابي الى المواجهة المرتقبة بين سان جرمان وريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، قائلاً إن النادي الباريسي “جاهز” و”يملك الفريق الذي يخوله الفوز”.

وعن مواجهة ما قد يكون فريقه المستقبلي، قال مبابي “الأمر الوحيد الذي يشغل بالي هو الفوز على ريال مدريد في فبراير (ذهاباً) ومارس (إياباً)”.