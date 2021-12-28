استشاري أمراض معدية يكشف عن طريقة لمنع ظهور متحورات جديدة من كورونا (فيديو)

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قال الدكتور سامي الحجار، استشاري الأمراض المعدية والفيروسات، إن ظهور متحورات لفيروس كورونا قد يزيد من الحالات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس.

وقال في تصريحات لـ الإخبارية، إن السبب في وجود التحورات، هو عدم إقبال المواطنين على اللقاح، إذ إن الفيروس يتكاثر في الجسم، مع انتقاله من شخص لآخر يتكاثر، وبالتالي نرى المتحورات.

وأكد استشاري الأمراض المعدية أن السبيل الوحيد لمنع ظهور المتحورات الجديدة من فيروس كورونا مثل “أوميكرون” هو المبادرة بأخذ اللقاح، وأخذ الجرعة الثالثة لمن تلقى الجرعتين الأولى والثانية.