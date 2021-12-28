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المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينعقد في الرياض سبتمبر المقبل

المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ينعقد في الرياض سبتمبر المقبل
https://almnatiq.net/?p=1093334
المناطق_الرياض

أعلنت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية عن موعد انعقاد “المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب” بمدينة الرياض خلال المدة 12 – 14 سبتمبر 2022م، وذلك بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى، الذي حظي بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وأوضح رئيس اللجنة المهندس رائد العجاجي أن صناعة الحديد بحاجة لمثل هذه المؤتمرات التي يلتقي فيها خبراء من كل مكان؛ لبحث كل ما يخص مستقبل هذه الصناعة الإستراتيجية المهمة، خصوصاً بعد تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا من آثار جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على عموم اقتصادات الدول وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

وبين العجاجي أن النسخة الثانية من المؤتمر السعودي للحديد والصلب، ستكون برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وبمشاركة متحدثين من رواد صناعة الحديد العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة لمسؤولين من وزارات وهيئات محلية معنية بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن المؤتمر سيركز على بحث اتجاهات صناعات الحديد والصلب المستقبلية، وسيخرج بتوصيات حول المبادرات والمخرجات التي يمكن أن تسهم في تطوير صناعة الحديد السعودية وتعزيز مكانتها عالميًا.

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