اتحاد الكاف يجري قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في مقره بالقاهرة اليوم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021 – 2022 .
وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الأهلي المصري – صنداونز الجنوب أفريقي – الهلال السوداني – المريخ السوداني.
المجموعة الثانية: الرجاء المغربي – حوريا الغيني – وفاق سطيف الجزائري – أمازولو الجنوب أفريقي.
المجموعة الثالثة: الترجي التونسي – النجم الساحلي التونسي – شباب بلوزداد الجزائري – جوانينج جالاكسي البوتسواني.
المجموعة الرابعة: الوداد المغربي – الزمالك المصري – بترو أتلتيكو الأنجولي – ساجرادا الأنجولي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يومي 11 و12 فبراير المقبل.
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