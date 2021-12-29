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الصين تنتقد أميركا.. والسبب أقمار إيلون ماسك

الصين تنتقد أميركا.. والسبب أقمار إيلون ماسك
https://almnatiq.net/?p=1093559
المناطق _ وكالات

طالبت الصين الولايات المتحدة بحماية محطة فضاء صينية وطاقمها، وذلك بعدما كادت الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة “سبيس إكس”، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، تصطدم بالمحطة.

 

 

واتهم تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن الثلاثاء، بتجاهل التزاماتها بموجب معاهدة حماية سلامة طاقم محطة تيانغونغ الفضائية في أعقاب حادثتين وقعتا في الأول من يوليو، والحادي والعشرين من أكتوبر.

 

وقالت الحكومة الصينية في شكوى قدمتها إلى “لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية” التابعة للأمم المتحدة بتاريخ السادس من ديسمبر الحالي، إن السفينة الفضائية تيانغونغ نفذت “مناورات مراوغة من أجل منع حدوث تصادم محتمل مع أقمار (ستارلينك) الصناعية التي أطلقتها شركة (سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب)”.

وقال تشاو: “يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى”، وفق ما نقلت “الأسوشيتد برس”.

 

وأضاف: “بكين تتهم واشنطن بالفشل في تنفيذ التزاماتها لحماية سلامة رواد الفضاء بموجب معاهدة عام 1967 بشأن الاستخدام السلمي للفضاء”.

 

وكانت الصين قد أطلقت “تيانغونغ” في مهمة بأبريل الماضي، وعاد الفريق الأول من طاقمها إلى الأرض في سبتمبر بعد مهمة استمرت 90 يوما.

 

ووصل الطاقم الثاني، المكون من رجلين وامرأة، إلى المحطة في 16 أكتوبر الماضي في مهمة تستغرق ستة أشهر.

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