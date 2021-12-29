97.7% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و 94 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

المناطق _ متابعات

أعلن مركز الإحصاء الخليجي إحصائيات فيروس كورونا كوفيد- 19 الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تاريخ 28 ديسمبر 2021م.

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.7% بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

ولفت مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 94.001.319 جرعة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 2.559.040.

كما أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن إجمالي حالات التعافي بلغت 2.517.574 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 19.625 حالة حتى أمس.