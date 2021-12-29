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جامعة الإمام تعلن ارتفاع إصابات كورونا بسبب التهاون في الاحترازات

جامعة الإمام تعلن ارتفاع إصابات كورونا بسبب التهاون في الاحترازات
https://almnatiq.net/?p=1093568
المناطق _ متابعات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأربعاء ارتفاع إصابات فيروس كورونا، نتيجة التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية.

وقال الحساب الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «يأتي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية ومنها: لبس الكمامة، والتباعد، والمصافحة باليد، لذا فإن التزامك بالاحترازات الوقائية؛ فيه حماية لك ولأسرتك ولمجتمعك».

 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 553921 حالة.

 

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 147 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541157 حالة.

 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8873 حالة.

 

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

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