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أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين وأخواتها يودعون 2021 بمأساة

أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين وأخواتها يودعون 2021 بمأساة
https://almnatiq.net/?p=1093571
المناطق _ وكالات

واصلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، تراجعها لليوم الثالث على التوالي، بفعل عمليات جني الأرباح.

وتراجعت القمية السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 2.82% لتصل إلى 2.25 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 95.05 مليار دولار.

ووفقًا لدراسة تقنية، اخترقت “بتكوين” الحد الأعلى لما يسمى بنمط الراية المثلثة، وعززت أداءها فوق مقياس المتوسط السعري المتحرك لـ20 يومًا.

بينما يشير ذلك إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب مستقبلًا، إلا أن الإشارات التقنية الأخرى تحدد المنطقة التي تتراوح بين 53 و55 ألف دولار باعتبارها اختبارًا محتملاً لقوة ارتفاع السعر.

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وتلقّت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا بشركات مثل “ووري تكنولوجي إنفستمنت” (Woori Technology Investment)، و”ريميكس بوينت” (Remixpoint)، و”سيريس” (Ceres)، دعمًا كبيرًا من الأداء الأخير لـ”بيتكوين” التي ارتفعت بنحو 76% منذ بداية العام الجاري، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.66% ليصل إلى 47975.16 دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.15% إلى 3805.16 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.22% لتصل إلى 537.53 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 2.84% ليسجل 1.41 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.58% إلى 0.8576 دولار.

ونزل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.44% إلى 28.33 دولار.

كما هبط سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.12% إلى 0.1761 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.29% ليصل إلى 148.11 دولار.

وهوى سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 5.91% إلى 20.71 دولار.

 

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