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أمانة منطقة نجران تُكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري

أمانة منطقة نجران تُكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري
https://almnatiq.net/?p=1093577
المناطق _ متابعات

كثّفت أمانة منطقة نجران وبلدياتها المرتبطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري.

وأصدرت أمانة منطقة نجران وبلدياتها المرتبطة، إحصائية عن أعمالها في معالجة التشوه البصري خلال الفترة 15-20 ديسمبر الجاري, موضحةً أن عمليات معالجة التشوه البصري، في منطقة نجران ومحافظاتها، تضمّنت معالجة وضع 302 حاوية نظافة، ومعالجة تشوهات 12368 مترًا مربعًا من الأرصفة، وإزالة وتحسين 355 من حواجز الحفريات، و47720 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ورفع 198 سيارة تالفة، و42942 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 901 عمود إنارة، ومعالجة وطلاء 3548 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة، و62760 مترًا طوليًا من دهان الأرصفة والخطوط الأرضية.

وأكّدت الأمانة مواصلتها لمعالجة البلاغات الواردة ضمن حملة “صوِّر وأرسل” التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

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