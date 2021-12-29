مجلس جامعة الباحة يعقد اجتماعه الخامس للعام الجامعي 1443هـ

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ناقش مجلس جامعة الباحة خلال اجتماعه الخامس للعام الجامعي 1442 – 1443هـ , برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, عددًا من الموضوعات الأكاديمية، والإدارية المختلفة.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه العديد من القرارات, منها تعيين عدد من منسوبي الجامعة العائدين من البعثة بعد حصولهم على درجة الدكتوراه على درجة أستاذ مساعد، وابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين، وتمديد ابتعاث عدد من المحاضرين والمعيدين ممن هم على رأس البعثة، وإنهاء خدمات عدد من المعيدين والمحاضرين، واعتماد التوصيف المعتمد والمحتوي العلمي المطور لبعض مقررات متطلبات الجامعة، وإعادة احتساب الساعات المعتمدة لمقرر اللغة الإنجليزية المقدم ضمن برنامج السنة التحضيرية، واعتماد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار حسب ما نصت علىه اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات.