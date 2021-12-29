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أمير حائل يوجه اللجان الميدانية بالمنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

أمير حائل يوجه اللجان الميدانية بالمنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1093894
المناطق_حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أهمية تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحملات التوعوية؛ لزيادة الوعي الذاتي، موجهاً اللجان الميدانية التابعة للقطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة كافة بمتابعة ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية, والعمل على رفع التقارير المستمرة أول فأول عن جهود جميع الجهات الممثلة في مركز الأزمات بالمنطقة.

وأهاب سموه بالجميع إلى ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق توكلنا وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع , منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات هذا الوباء العالمي والعمل على الحد من انتشاره بما يضمن سلامة وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

 

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