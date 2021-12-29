بالشراكة مع مجمع فيلاجيو هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخبر تفعّل المحتوى التوعوي لحملة ( مكارم الأخلاق )

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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر بالشراكة مع مجمع فيلاجيو التابع لشركة جنان العقارية المحتوى التوعوي لحملة ( مكارم الأخلاق ) على الشاشات الإعلانية الداخلية والخارجية للمجمع .

وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – يحفظه الله – وأطلقها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – أمير المنطقة الشرقية – يحفظه الله – ،إلى التوعية بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية ، وتتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق ، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وتأتي هذه الشراكات التعاونية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مباشرة واهتمام من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي وبتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- .