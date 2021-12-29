أرقام قياسية.. منحنى إصابات كورورنا يعاود الارتفاع عالميا

سجل العالم مستويات قياسية جديدة من الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 و28 ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية، بحيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات.
ارتفاع الأعداد يتزامن مع خروج متحور “أوميكرون” عن السيطرة
وارتفعت الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من أوروبا وأستراليا مع خروج انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا عن السيطرة، الأمر الذي أدى إلى بقاء العاملين في منازلهم وازدحام مراكز الفحص.
وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن المتحور أوميكرون أقل تسببا في وفاة المصابين به مقارنة بالمتحورات السابقة، فإن زيادة الإصابات تعني أن المستشفيات في بعض الدول لن تتحمل أعداد المرضى كما أن الشركات قد تواجه صعوبات في استمرار العمل مع زيادة أعداد العاملين الموضوعين قيد الحجر الصحي.
وسجلت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا إصابات جديدة قياسية
وارتفع المتوسط اليومي للإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة كذلك إلى مستوى قياسي في الأيام السبعة الأخيرة وفقا لحسابات رويترز. وكانت الذروة السابقة في يناير من هذا العام.
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