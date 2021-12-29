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فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة ينفذ خطة إخلاء لفرضية نشوب حريق

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة ينفذ خطة إخلاء لفرضية نشوب حريق
https://almnatiq.net/?p=1093910
المناطق_الباحة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة ، فرضية التعامل مع نشوب حريق، والإخلاء الافتراضي في مبنى الفرع، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة.

و نُفذ خلالها تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي، والمساندة الأمنية والمرورية المتبعة في مثل هذه الحالات، بمشاركة فرق الهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية وفرق الطوارئ في الشركة السعودية للكهرباء.

‏من جانبه بين فضيلة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن هذه الفرضية تأتي ضمن خطة الرئاسة العامة لرفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة الموظفين والتأكد من جاهزية المبنى بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كما قدم فضيلته شكره لكل الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الفرضية.

 

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