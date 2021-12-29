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أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا
https://almnatiq.net/?p=1093921
المناطق_الحدود الشمالية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية بمواجهة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ احمد بن علي عبدلي .

واطّلع سموه على جهود الرئاسة خلال الجائحة من خلال التوعية عبر الوسائل الإلكترونية الجديدة، مشيدًا بما يقدمه رجال الهيئة من جهود بالمنطقة.

 

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