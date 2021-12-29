أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

المناطق_الحدود الشمالية

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية بمواجهة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ احمد بن علي عبدلي .

واطّلع سموه على جهود الرئاسة خلال الجائحة من خلال التوعية عبر الوسائل الإلكترونية الجديدة، مشيدًا بما يقدمه رجال الهيئة من جهود بالمنطقة.