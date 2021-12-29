وزارة التعليم تعقد ورشة لتطويرعمل المراكز العلمية

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أطلقَت وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم العام اليوم ورشة تطوير عمل المراكز العلمية والتي تنعقد لمدة يومين 25-26/5/1443هـ اليوم بمشاركة (70) مشرفاً ومشرفة من ةعدة مناطق بهدف رسم خطط واستراتيجيات سير عمل المراكز العلمية وفق منهجية STEM والتي تهدف إلى الدمج والتكامل بين مواد التعليم الأربعة الأساسية (العلوم، التقنية ، الهندسة، الرياضيات) وتحقق الترابط فيما بينها.

وتسعى وزارة التعليم من خلال الورشة بالخروج بوثيقة عمل في المراكز العلمية لتعزيز أداء المعلمين والمعلمات ، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في رفع وتجويد نواتج التعلم، وتساهم في تهيئة الطلبة للمنافسة عالمياً في مجالات العلوم المختلفة وربط الطلبة بسوق العمل ووظائف المستقبل.

كما تواصل الوزارة جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM، عبر إتاحة تجهيز ودعم وإنشاء المراكز والأندية العلمية ، وفق أحدث التجهيزات والأدوات التي تتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجعلها بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وتساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم.