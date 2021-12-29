أمطار على منطقة الباحة

المناطق_الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم،أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابًا كثيفًا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.