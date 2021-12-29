احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعقد ورشة لتطويرعمل المراكز العلمية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير الجوف: مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بسكاكا ستسهم في توفير الخدمات التخصصية بالمنطقة
أبرز المواد
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة ينفذ خطة إخلاء لفرضية نشوب حريق
أبرز المواد
 طلاب وطالبات خيركم يتأهلون لنهائيات جائزة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أرقام قياسية.. منحنى إصابات كورورنا يعاود الارتفاع عالميا
أبرز المواد
 بالشراكة مع مجمع فيلاجيو هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخبر تفعّل المحتوى التوعوي لحملة ( مكارم الأخلاق )
أبرز المواد
 أمير حائل يوجه اللجان الميدانية بالمنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 صحة الشمالية تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي
أبرز المواد
 تستهدف قرابة 63 ألف مستفيد ..المودة تعتزم تقديم أكثر من 100 ألف خدمة مجانية خلال العام 2022 م
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات

عاجل

التحالف يعلن تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة بيحان بشبوة

عاجل

التحالف: نراقب نشاطا عدائيا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل

ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل

أبرز المواد
وزارة التعليم تعقد ورشة لتطويرعمل المراكز العلمية

وزارة التعليم تعقد ورشة لتطويرعمل المراكز العلمية

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف في مواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
https://almnatiq.net/?p=1093928
المناطق_الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم،أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابًا كثيفًا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر، وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

روابط ذات صلة

هطول أمطار علي عدد من مناطق المملكة

هطول أمطار علي عدد من مناطق المملكة
هطول أمطار على مدينة الباحة

هطول أمطار على مدينة الباحة
“الأرصاد” عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية وضباب علي عدة مناطق

“الأرصاد” عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية وضباب علي عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements