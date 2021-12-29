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ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل

ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل

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ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل

ربَّاعو وربَّاعات الأخضر ينالون 49 ميدالية في البطولة العربية بأربيل
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واصل رباعو ورباعات المنتخب السعودي لرفع الأثقال تألقهم في منافسات البطولة العربية 2021 للرجال والسيدات،التي تقام فعالياتها في مدينة أربيل العراقية، عقب أن نجحوا في إضافة 49 ميدالية ملونة مع ختام اليوم الثالث من البطولة.

وبلغ عدد الميداليات الذهبية المحققة لأخضر الأثقال 33 ذهبية، جاءت على النحو التالي: منصور آل سليم (3 ميداليات ) علي خليتيت (6)، سراج آل سليم (3)، أمجد آل غانم (3)، نواف المزيدي (3)، وجاسم الزروي (3).

وجاءت ذهبيات السيدات عن طريق الرباعات رهف جعر التي حققت 6 ميداليات، وذكرى خرمي بـ 3 ميداليات، وحنان عامري بـ 3 ميداليات أيضاً.

أما الميداليات الـ 16 الملونة، فتوزعت بين رباعي ورباعات الأخضر، حيث حقق جواد آل قيصوم 3 فضيات على مستوى الشباب وبرونزية على مستوى الرجال، فيما نال محمد المرزوق فضيتين وبرونزية على مستوى الناشئين، في الوقت الذي خطف فيه علي خليتيت 3 برونزيات في منافسات الرجال، فيما حققت رفيف مطلق 3 فضيات على مستوى السيدات.

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