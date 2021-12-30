وزير الداخلية اللبناني يحذر من فرض عقوبة السجن ضد منتهكي قيود كورونا

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حذر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي من فرض عقوبة “كبيرة تصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر عدوى فيروس كورونا”، وذلك بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة في أعلى حصيلة منذ سبتمبر.

وقال مولوي إن “الوزارة تعول على وعي المواطنين لتخفيف وطأة الانتشار، إلا أنه قال إن وزارته ستصدر قرارات بتشديد تطبيق الإجراءات الوقائية حتى 9 يناير، حيث ستنتشر عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المرافق الخاصة كالفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والتزام بنسبة 50 بالمائة من قدرة الاستيعاب.

وحذر من أنه “من لا يطبق الإجراءات ليلة رأس السنة سنخلي الرواد من صالاته ونحول المسؤولين إلى المحكمة المختصة”.

هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنه منذ 17 ديسمبر الحالي، حررت عناصرها 403 مخالفات، بينها 326 مخالفة بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، و72 مخالفة بحق مؤسسات مخالفة للإجراءات، و5 مؤسسات جرى إغلاقها بالشمع الأحمر.