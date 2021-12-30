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الدفاع المدني: لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية

الدفاع المدني: لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية
https://almnatiq.net/?p=1094114
المناطق_الرياض

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أنه لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية، داعيًا الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في تقريره عن حالة الطقس الخميس بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد الى مرتفعات منطقة نجران.

كما توقع المركز تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فتسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة بواقع 3 درجات مئوية.

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