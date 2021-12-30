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رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مخاطر عدم تلقي اللقاح المعزز

رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مخاطر عدم تلقي اللقاح المعزز
https://almnatiq.net/?p=1094120
المناطق_وكالات

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين انتهى بهم المطاف في العناية المركزة بسبب فيروس كورونا لم يتلقوا اللقاح المعزز ، داعيًا إلى تلقي اللقاحات المعززة.

ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها جونسون لأحد مراكز اللقاحات حيث قال في تصريحٍ له: “يؤسفني أن أقول هذا ، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر حاليًا في العناية المركزة في مستشفياتنا هم أشخاص لم يتلقوا اللقاحات المعززة” مبينا أن المتحور أوميكرون كان السبب في ارتفاع نسب دخول المستشفيات.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تفرض قيودًا جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون قبل نهاية العام رغم ارتفاع أعداد الحالات في المستشفيات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي.

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