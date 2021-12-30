قطار أوميكرون يصل إلي محطة أوروبية جديدة

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المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروس عن رصدها لأول مرة إصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أراضي البلاد.

ونقلت وكالة “بيلتا” البيلاروسية الرسمية اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة تأكيدها تسجيل إصابة أربعة أشخاص داخل البلاد بـ”أوميكرون”، لافتة إلى أن جميع المرضى يعانون من أعراض خفيفة.

وسجلت السلطات البيلاروسية خلال اليوم الأخير 1493 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 696220، بما فيها 5543 حالة وفاة.

واكتشف “أوميكرون” لأول مرة في جنوب القارة الإفريقية، ويعتقد أنه يتجاوز سلالة “دلتا” من حيث القدرة على التفشي بسرعة.

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