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مخاطر ارتداء “الجوارب” قبل النوم في الشتاء

مخاطر ارتداء “الجوارب” قبل النوم في الشتاء
https://almnatiq.net/?p=1094129
المناطق_الرياض

يلجأ العديد من الأشخاص في هذا الطقس السيئ، إلى ارتداء الجوارب قبل النوم في فصل الشتاء لتدفئة، ولكن توصلت الدراسات الحديثة إلى أن تلك العادة قد تؤثر سلبيا على صحتنا على المدى البعيد.

ومن أبرز المخاطر لارتداء الجوارب قبل النوم، الإصابة بقصور في الدورة الدموية وذلك يعيق عملية تدفق الدم بشكل طبيعي، ويهدد الدورة الدموية في جسم الانسان، يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون أو المواد الغير طبيعية إلى الإصابة بالتهابات الجلد، لذلك لا ينصح بارتدائها عند النوم منعًا لتأثيرها السلبي على الجلد، وذلك بحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا».

ويؤدي ارتداء الجوارب قبل النوم إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وخاصة حال ارتداء الجوارب الضيقة أو المصنوعة من الأقمشة غير صحية، لأنها لا تمنح لمسام الجلد فرصة لإفراز العرق والتهوية، ويؤدي ذلك إلى خلل في درجة حرارة الجسم يؤثر بشكل كبير على مناعة الشخص، فيصاب الشخص بالفيروسات والبكتيريا، ويكون عرضه للإصابة بالبرد والانفلونزا.

ويسبب ارتداء الجوارب عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، وربما يستيقظ الشخص من نومه من أجل التخلص منها لأنها تقيد حركته، لذلك ينصح الأطباء بضرورة عدم ارتداء الجوارب قبل النوم، لانها قد تكون سبب في الإصابة بالأمراض المختلفة، والتي سببها الأساسي ارتداء الجوارب، وينصح الخبراء ايضا في حالة الرغبة في ارتداء الجوارب ينصح بارتداء الجوارب القطنية، والمصنوعة من مواد طبيعية، مع الحرص على تجنب ارتداء الجوارب المصنوعة من المواد الصناعية، لتفادي الاصابة بمشاكل الجلد.

وفي حالة ارتداء الجوارب القطنية، ينصح بارتدائها قبل النوم مباشرة، لتفادي انتشار البكتيريا والفيروسات المختلفة، لأن الأرضيات قد تكون عرضه لنقل البكتيريا أكثر من القدمين، وينصح أيضا بغسل القدمين قبل ارتداء الجوارب القطنية.

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