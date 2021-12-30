مقتل 100 شخص بمرض غامض في السودان و”الصحة العالمية” تتدخل

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أرسلت منظمة الصحة العالمية فريق استجابة سريع إلى جنوب السودان لكشف حقيقة مرض غامض ظهر بالبلاد أودى بحياة 100 شخص إلى الآن.

وتشمل أعراض المرض الغريب الإسهال والصداع وفقدان الشهية، ما دفع منظمة الصحة إلى إرسال فريق للتحقيق في المرض المرتبط بالوفيات، لكنه سرعان ما غادر المنطقة دون الكشف عن النتائج التي توصل إليها، حسب «روسيا اليوم».

وقال مفوض مقاطعة فانغاك، بيل بطرس بيل: «منظمة الصحة العالمية لم تخبرنا بعد ماذا يمكن أن يكون المرض الغريب وأسبابه. نأمل أن تحدد منظمة الصحة العالمية المرض وأن تخبرنا بالطريق إلى الأمام».

وحددت وزارة الصحة في جنوب السودان أن المرض قد يؤثر بشكل رئيسي على كبار السن والأطفال دون سن 14 عاما. وكانت أحدث الضحايا امرأة مسنة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 97.

وتشتبه منظمة الصحة العالمية في انتقال هذا المرض الغامض عن طريق المياه، إذ شهدت جنوب السودان مؤخرا أسوأ فياضات منذ أكثر من 60 عامًا، أثرت على 700 ألف شخص تقريبا.

وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: «قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق. وهذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى، لكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتا هو أنه كان هناك 89 حالة وفاة».

وجمع مسؤولو منظمة الصحة العالمية عينات من مرضى الكوليرا، والتي تنتقل عادة من إمدادات المياه المصابة، لكن العينات جاءت سلبية بالنسبة للمرض الجرثومي المعدي.

وفي ولاية الوحدة الحدودية، أدت الفيضانات الشديدة إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الملاريا وتسببت في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب نقص الغذاء.