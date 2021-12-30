الأزمة المالية التي يمر بها «الشناوي» تقربه من النصر وحارس وست هام بديلًا

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https://almnatiq.net/?p=1094238
المناطق _ متابعات

قال مصدر من حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي أن الأزمات المالية التي يمر بها قائد القلعة الحمراء، مؤخرا نتيجة انفصاله عن زوجته وحصولها على جزء كبير من ثروته، وخلافه القانوني مع وكيله السابق، وحكم الحجز على الفيلا الخاصة به نظير سداد عمولة الوكيل، تدفع الأخطبوط للتفكير مجددا في اللعب لصفوف النصر، خاصة في ظل حاجة العالمي لحارس عرين مميز ضمن الانتقالات الشتوية الحالية، ورؤية الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، مدرب الفريق، أن تدعيم مركز حراسة المرمى من الضروريات التي يحتاجها الفريق لمواصلة مشوار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وفي السياق ذاته أفادت تقارير صحفية، إن إدارة النصر تفكر في الحصول على خدمات أحد حراس المرمى القادرين على قيادة الفريق محليًا وقاريًا في الفترة المقبلة.

وظهر اسم البولندي لوكاس فابيانسكي حارس مرمى وست هام الإنجليزي، ضمن المطروحين للتعاقد معهم في الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ولا تمانع إدارة نادي وست هام ومدرب الفريق ديفيد مويس، من رحيل الحارس البولندي في ظل عدم الاعتماد عليه في المشاركة أساسيًا خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويعيش النصر فترة رائعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا مؤخرًا، على حساب الهلال بهدفين دون رد في ديربي الرياض، ضمن منافسات مؤجلات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تجاوز عقبة الاتفاق، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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