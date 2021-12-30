تخبط إداري..رغم توجه أردوغان لخفض الفائدة .. تكاليف الاقتراض ترتفع في تركيا

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تواصل تكاليف الاقتراض في تركيا الارتفاع وهو ما لفتت “بلومبيرج” إلى أنه يعني أن سياسة الرئيس التركي رجب أردوغان لخفض أسعار الفائدة بدأت تعطي عكس النتائج المرجوة

ومنذ أن بدأ المركزي التركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أكثر من 7% وسجل أمس مستوى قياسيا عند 24.9%

ويأتي ارتفاع التكلفة بضغط من شعور المستثمرين بالقلق من أن السياسة النقدية ستظل فضفاضة للغاية لدرجة لا يمكنها احتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في عقد ويؤدي لتقليص قيمة مدخراتهم من العملة المحلية. وكان التضخم ارتفع إلى 21.3% في نوفمبر مسجلا أسرع وتيرة في 3 سنوات

ويواصل البنك المركزي خفض الفائدة تماشيا مع توجه الرئيس التركي الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لارتفاع التضخم