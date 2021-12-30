قفزة قوية لأسعار النفط في 2021.. “التحالف” كلمة السر

المناطق _ وكالات

بعد انهيار أسعار النفط خلال عام 2020، بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أنها شهدت قفزات قوية في 2021.

وقفز خام برنت إلى مستوى 85 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من 2021، بعد أن هبط لأقل من 30 دولار في الربع الأول من عام 2020، وذلك بفعل عدة عوامل، أبرزها السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك+، الذي يضم السعودية والإمارات وكبار منتجي النفط المستقلين مثل روسيا.

وكان عام 2021 شاهدًا على 3 أحداث وتطورات جديدة في ديناميكية أسواق النفط، فبحسب التقرير السنوي لوحدة أبحاث “الطاقة” المتخصصة في تحليل الأرقام والبيانات، فإن تبنّي كبار الدول النفطية سياسات ومواقف جديدة كان على رأس العوامل المؤثرة في سوق النفط خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن من ضمن العوامل الثلاثة التي حفزت سوق النفط، هو أزمة الطاقة العالمية التي ساهمت في تحويل النفط إلى منافس قوي لمصادر الطاقة الأخرى، أمّا الأمر الثالث، فهو تباطؤ وتيرة الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي رغم قفزة الأسعار.

أسباب أسعار النفط

استطاعت أسعار النفط في 2021 تعويض الخسائر التي سجلتها خلال عام الوباء، حتى إنها وصلت لمستويات هي الأعلى منذ عام 2014، وحققت مكاسب تقارب الـ50%.

وبحسب تقرير أبحاث الطاقة فإن عدّة عوامل تكاتفت في تحقيق هذا الأداء، إذ إن النشاط الاقتصادي الآخذ في التعافي، مع تخفيف قيود الحركة، عزز تعافي الطلب على الوقود، بالتزامن مع سياسة التخفيض التدريجي لاتفاق أوبك+ بشأن الإمدادات.

ولم يكن ما سبق كلمة السر الوحيدة في قفزة أسعار النفط المسجلة 2021، بالنظر إلى ارتفاع عمليات السحب من المخزونات النفطية، ليكون من المرجح أن تسجل مستويات أقلّ من تلك المسجلة قبل تفشّي وباء كورونا.

ولم ينجح قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي، لتعزيز الإمدادات بوتيرة أسرع من المتّبعة في أسواق النفط- في التأثير في أسعار الخام.

اكتشافات نفطية جديدة

في عام 2021، أعلنت العديد من الدول عن اكتشافات حقول جديدة للنفط والغاز، ومن المرجح أن تكون أحجام الاكتشافات العالمية من النفط والغاز طوال عام 2021 هي الأقلّ منذ عام 1946 عند 4.7 مليار برميل نفط مكافئ، من بينها 66% اكتشافات سائلة، أمّا الـ34% المتبقية فكانت في صورة غازيّة.

وتُعدّ اكتشافات النفط والغاز هذا العام أقلّ مقارنة مع عام الوباء، عندما بلغ حجمها 12.5 مليار برميل مكافئ من النفط، وكذلك أعلى من الاكتشافات المسجلة طوال الـ5 أعوام السابقة لعام 2020. وهذا أمر منطقي بسبب الوقت اللازم لإراء الدراسات الجيولوجية والزلزالية. بعبارة أخرى، اكتشافات عام 2021 كانت نتيجة المجهود في العام الذي سبقه.

وتقود الاكتشافات الجديدة لحقول النفط والغاز هذا العام، شركة إيني الإيطالية وشركة إكوينور النرويجية وشركة إكسون موبيل الأمريكية وكذلك شركة النفط الوطنية في الصين.

إنتاج النفط

ارتفع إنتاج النفط العالمي في عام 2021، وصاحب ذلك زيادة في صادرات الخام، بعد الضربة التي خلّفتها أزمة فيروس كورونا 2020.

وصاحب الزيادة في الإنتاج قفزة كبيرة في أسعار النفط لتحوم حول أعلى مستوياتها في 7 أعوام، وإن كان لا يزال إنتاج الخام أقلّ من مستويات ما قبل الوباء وسط ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ومع تمسّك تحالف أوبك+ بالقيود على الإمدادات النفطية.

وبينما استفادت أسواق النفط عمومًا من التعافي الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق، حالت عوامل طبيعية، مثل الأعاصير في خليج المكسيك وظروف الشتاء القارس في أوروبا وغيرها، دون زيادة قوية في مستويات إنتاج النفط.

وهناك نظرة أخرى أكثر تفاؤلًا بشأن أسعار النفط العام المقبل، إذ من المتوقع أن تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل كما تشير بعض البنوك الاستثمارية، وإن كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تحافظ على تقديرات معقولة نسبيًا عند 70.05 و66.42 دولارًا للبرميل لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط على الترتيب.

أسعار الغاز الطبيعي في 2021

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 47.4% منذ بداية 2021، حسب وحدة أبحاث “الطاقة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بلغت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك أعلى مستوياتها منذ عام 2014، حينما تجاوزت 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما بدأت العام الجاري عند 2.3 دولارًا، لكنها قلّصت مكاسبها في آخر شهرين لتقف عند 3.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 23 ديسمبر/كانون الأول.

وفي مجمل 2021، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي في هنري هوب 3.97 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 2.03 دولارًا العام الماضي.