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وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع مديري الشؤون الإدارية والمالية السنوي لوزارة الداخلية وإمارات المناطق

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع مديري الشؤون الإدارية والمالية السنوي لوزارة الداخلية وإمارات المناطق

أبرز المواد

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع مديري الشؤون الإدارية والمالية السنوي لوزارة الداخلية وإمارات المناطق

وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع مديري الشؤون الإدارية والمالية السنوي لوزارة الداخلية وإمارات المناطق
https://almnatiq.net/?p=1094260
المناطق _ متابعات

رأس وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن مـحـمد الصقر اليوم ، الاجتماع السنوي لمديري الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية وإمارات المناطق الذي تستضيفه إمارة منطقة جــازان ، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية أ. خالد بن عبد الرحمن أبا حسين ومدراء العموم بإمارات المناطق ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر إمارة جازان ،

ورحب وكيــل الامارة الدكتور الصقر بالحضور ، مؤكدا اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لما يسهم فيه إنجاح الاجتماع السنوي ، متمنيا لهم التوفيق والسداد لتحقيق الاهداف والنتائج المرجوة من الاجتماع .

عقب ذلك جرى مناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق بدعم ومتابعة مقام وزارة الداخلية ..

‏وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان أ. نزال بن عبدالله العتيبي أن الاجتماع السنوي الذي يقام بمنطقة جازان يحظى بحرص واهتمام من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مشيرا الى انه تم بحث عدد من الموضوعات التي تهم عمل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية وإمارات المناطق ومنها تطوير ومناقشة آليه العمل الإداري والمنصات المالية ، بهدف جودة ومخرجات العمل الإداري والمالي والتحول الالكتروني والرقمي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030..

 

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