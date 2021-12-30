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واقعة مؤسفة.. لاعب مصري يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء

واقعة مؤسفة.. لاعب مصري يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء
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المناطق _ متابعات

شهدت مباراة لكرة القدم في دوري الناشئين بمصر واقعة مؤسفة، حيث اعتدى لاعب على الحكم بعد إشهار الأخير له البطاقة الصفراء .

 

وفوجئ متابعو مباراة كرة القدم بين فريقي منشية ناصر وحلوان في دوري الناشئين مواليد 2003، بلاعب من منشية ناصر ينهال على الحكم بالضرب المبرح بعد إشهار البطاقة الصفراء له، ورغم نجاح الحكم في تفادي الاعتداء إلا أن اللاعب واصل محاولاته وحاول ضربه مجدداً.

 

وأخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب عقب الواقعة، فيما قام اللاعبون بإخراج زميلهم بالقوة من الملعب تمهيدا لاستكمال المباراة.

 

ومن المقرر أن يكتب الحكم الواقعة في تقريره حيث ستكون العقوبة إيقاف اللاعب عدة مباريات وقد تصل للإيقاف لنهاية الموسم.

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