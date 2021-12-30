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الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

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اختيار رتال للتطوير العمراني كأول مطور عقاري لإنشاء أكثر من 100 وحدة سكنية داخل حي سدرة

اختيار رتال للتطوير العمراني كأول مطور عقاري لإنشاء أكثر من 100 وحدة سكنية داخل حي سدرة
https://almnatiq.net/?p=1094396
المناطق_متابعات

أعلنت روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء 103 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة  في الرياض وذلك بعد أن تم إجراء عملية فرز واسعة ، حيث وقع  الاختيار على  شركة رتال للتطوير العمراني  بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن بالإضافة إلى سجلها الحافل في بناء الوحدات السكنية حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019 و 2020.

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