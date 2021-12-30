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وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يدشن ملتقى حصانة الأول بالجوف

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يدشن ملتقى حصانة الأول بالجوف
https://almnatiq.net/?p=1094403
المناطق_الجوف

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم ملتقى حصانة الأول بمنطقة الجوف .

وأكد معاليه في كلمه له خلال حفل التدشين على التمسك بعقيدة التوحيد ، مشددا على الجميع التمسك بآداب الدين والمحافظة على أمن هذا الوطن واستقراره، مسيرا إلى أنه جرى توقيع عدد من العقود لصيانة المساجد بالجوف بلغت 64.5 % في مدة وجيزة .

وشهد الحفل العديد من الفقرات شملت كلمة لمدير فرع الوزارة بالجوف محمد الدخيل أوضح فيها أن الملتقى يرسخ القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية وبيان المنهج الصحيح لجميع شرائح المجتمع.

وألقى كلمة الدعاة والجمعيات نيابة عنهم مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور سعد السويلمي، أكد خلالها أهمية ملتقى حصانة إدراكا لأهمية الأمن الفكري في رفع مستوى الوعي بخطر الجماعات الإرهابية، وأهمية التوسط والاعتدال كمبدأ لانطلاق الداعية والخطيب في الدعوة إلى الله بعيدا عن الأفكار الضالة والهدامة.

ثم كرم الوزير عددا ممن خدموا المساجد وفريق كلنا وطن لخدمة المساجد.

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