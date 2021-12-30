احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة
أبرز المواد
 المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي
أبرز المواد
 الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»
أبرز المواد
 بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية
أبرز المواد
 استئصال مثانة مصابة بورم سرطاني وبناء مثانة بديلة بواسطة الروبوت بمدينة الملك فهد الطبية
أبرز المواد
 “السياحة” تلزم المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتكثف جولاتها
أبرز المواد
 تعليم ينبع يحصد 27 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2021
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يدشن ملتقى حصانة الأول بالجوف
أبرز المواد
 بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 اختيار رتال للتطوير العمراني كأول مطور عقاري لإنشاء أكثر من 100 وحدة سكنية داخل حي سدرة
أبرز المواد
 وزارة الصحة: القلق أكبر على غير مستكملي اللقاحات
أبرز المواد
 فنون الشمالية تنظم أمسية ثقافية عن التابلاين
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

أبرز المواد
المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي

المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي

أبرز المواد
الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»

الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»

أبرز المواد
بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية

أبرز المواد

تعليم ينبع يحصد 27 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2021

تعليم ينبع يحصد 27 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2021
https://almnatiq.net/?p=1094406
المناطق_المدينة المنورة

حصدت إدارة تعليم ينبع 27 ميدالية في مسابقة “بيبراس موھبة 2021” التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 40 دولة، وتعد كأحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

وحقق الطلاب والطالبات 4 ميداليات ذهبية و7 فضية و16 برونزية، خلال مشاركتهم في منافسات المسابقة، التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة وتُنفذ عن بعد.

وتستهدف المسابقة طلاب التعليم العام من الصف الخامس ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، ويُنفَّذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، وتهدف إلى تشجع الطلبة على مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة.

روابط ذات صلة

أتلاف أدوات صيد مخالفة بمحافظة ينبع

أتلاف أدوات صيد مخالفة بمحافظة ينبع
ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بمركز ينبع النخل

ضبط فسائل نخيل مخالفة لنظام الحجر الزراعي بمركز ينبع النخل
تعليم ينبع ينظم لقاءً إرشاديًا بعنوان “التخطيط لمستقبل مشرق”

تعليم ينبع ينظم لقاءً إرشاديًا بعنوان “التخطيط لمستقبل مشرق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements