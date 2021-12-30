تعليم ينبع يحصد 27 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2021

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حصدت إدارة تعليم ينبع 27 ميدالية في مسابقة “بيبراس موھبة 2021” التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 40 دولة، وتعد كأحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

وحقق الطلاب والطالبات 4 ميداليات ذهبية و7 فضية و16 برونزية، خلال مشاركتهم في منافسات المسابقة، التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة وتُنفذ عن بعد.

وتستهدف المسابقة طلاب التعليم العام من الصف الخامس ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، ويُنفَّذ التحدي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، وتهدف إلى تشجع الطلبة على مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة.