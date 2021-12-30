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بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية

أبرز المواد

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية

بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.. افتتاح مدرسة في محافظة أوش القرغيزية
https://almnatiq.net/?p=1094422
المناطق_متابعات

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، افتتحت أمس مدرسة في محافظة أوش القرغيزية، ضمن مشروع تشييد مدارس حكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره (112,5) مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان، بحضور معالي ممثل فخامة رئيس الجمهورية عمدة محافظة أوش المازخان بيتو، ومدير الأشغال توغتوبيك ساتشييف، ورئيس بلدية أوش سلمان نازيلبيكوف، وعدد من المسؤولين والصحفيين وجمع من الأهالي والطلبة والطالبات.

وأشاد المسؤولين في كلماتهم بدور المملكة في دعم الجمهورية القرغيزية ومساعدتها في تحسين البنية للبلاد، معربين عن سعادتهم وسعادة أهالي المنطقة بافتتاح هذه المدرسة التي ستكون إضافة للتعليم في قيرغيزستان بشكل عام وللمنطقة بشكل خاص، حيث تواجه الجمهورية القرغيزية عجز في عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب والطالبات في البلاد.

بدوره أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية قرغيزستان عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور بشكل مستمر في الفترة الحالية انطلاقا من حرص حكومة المملكة على هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها التعليم لما له من أثر كبير لنهوض الدول وتطورها.

يذكر أن المملكة قد قدمت العديد من المساعدات المختلفة للجمهورية القرغيزية، تنوعت ما بيت تعليمة وصحية، إلى خدمات الطرق والمياه وغيرها.

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