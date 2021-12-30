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الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»

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الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»

الطائي يطلق حملة «طائيك يناديك»
https://almnatiq.net/?p=1094425
المناطق_متابعات

أطلق نادي الطائي، الخميس، حملة «طائيك يناديك» الخاصة بالدعم الجماهيري للنادي من خلال رسالة SMS عبر الرقم الموحد 505050.

وبادر نجوم الفريق الأول لكرة القدم إلى الاشتراك في الحملة، ودعوا الجماهير إلى التفاعل معها، وذلك عبر فيديو بثه حساب النادي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للنادي، فإنه يمكن للجماهير الاشتراك بسهولة في حملة «طائيك يناديك»، وذلك بإرسال كلمة طائي إلى الرقم الموحد 505050 «يشمل جميع مقدمي الخدمة»، ويتم بذلك خصم ريال واحد فقط يوميا لدعم النادي، وفي حال الرغبة بتقديم مبلغ 10 أو 20 أو 30 ريال كمبلغ يُقدم لمرة واحدة يمكن إرسال 10طائي أو 20طائي أو 30طائي حسب المبلغ المراد تقديمه.

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