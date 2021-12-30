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المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي

المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي

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المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي

المركز الوطني للقياس والمعايرة يحصل على الاعتماد السعودي
https://almnatiq.net/?p=1094428
المناطق_واس

استقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد المدير العام للمركز الوطني للقياس والمعايرة الدكتور إسماعيل الفالح اليوم بمناسبة اعتماد مختبر القياسات الحرارية التابع للمركز الوطني، الذي يعدّ مرجعاً وطنياً في هذا المجال.

ويعد المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة لمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعايير وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، وهو أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.

يُذكر أن المركز السعودي للاعتماد اعتمد أكثر من 172جهة حتى عام 2021 في مختلف مجالات تقويم المطابقة، مما يسهم برفع مستوى التبادل التجاري ودعم الصناعة السعودية وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، حيث يعمل المركز على زيادة مجالات الاعتماد في عام 2022 للوصول بمنظومة الجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030.

ويمثل المركز الركيزة الفنية الأساسية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة، لحفظ معايير القياس الوطنية، طبقًا لوحدات النظام الدولي للقياس (SI).

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