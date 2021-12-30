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الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

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الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة

الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات يلتقي بأعضاء أندية الهواة
https://almnatiq.net/?p=1094431
المناطق_متابعات

تعقد هيئة المكتبات يوم الأحد القادم لقاءً مفتوحاً مع أعضاء أندية هواة القراءة، ضمن إطار اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة لتنويع قنواتها الاتصالية مع جمهورها المستهدف.

وسيتناول اللقاء عددا من المحاور تتضمن التعريف بالهيئة وأنشطتها من أجل تطوير القطاع، إضافةً إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بأندية هواة القراءة، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية، بما يحقق مستهدفات الهيئة في تعزيز العادات القرائية، ودعم وتشجيع الابتكار، والاستثمار في القطاع.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المختصين والأكاديميين والمهتمين والعاملين إلى جانب المستثمرين في قطاع المكتبات؛ بهدف الارتقاء بالقطاع وتطويره؛ ليتواكب مع المستهدفات الوطنية للقطاع الثقافي.

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