هذا ما تفعله الجرعة المعززة من لقاح جونسون ضد كورونا

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المناطق_الرياض

أكد باحثون أن تلقي جرعة تنشيطية من لقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا والمكون من جرعة واحدة، كان فعالا بنسبة 84 في المئة، في الوقاية من العلاج بالمستشفى بالنسبة للعاملين بالرعاية الصحية في جنوب إفريقيا، الذين أصيبوا بالفيروس مع انتشار المتحور “أوميكرون”.

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تم الاعتماد عليها بعد أن إعطاء جرعة ثانية من لقاح “جونسون أند جونسون”، والتي تلقاها 69092 من العاملين بالمجال الطبي في الفترة من 15 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

وظهر من تلقي جرعة أولية من اللقاح، أنها لا توفر إلا وقاية محدودة جدا من العدوى بـ”أوميكرون” الذي ينتشر سريعا في العديد من البلدان منذ رصده أول مرة في أواخر نوفمبر، في جنوب القارة الإفريقية وهونغ كونغ.

بينما أظهرت الدراسة التي أجريت في جنوب إفريقيا أن فاعلية لقاح “جونسون أند جونسون” في الوقاية من العلاج بالمستشفيات ارتفعت من 63 في المئة بعد فترة وجيزة من الجرعة التنشيطية لتصل إلى 84 في المئة بعد 14 يوما من تلقيها.

ووفقا للدراسة فقد بلغت نسبة الفاعلية 85 في المئة خلال شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة التنشيطية، وفق ما نقلت “رويترز”.

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