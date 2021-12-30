الراجحي يتأهب للمشاركة في النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية

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يستعد البطل السعودي يزيد الراجحي لخوض غمار النسخة الـ 44 من رالي داكار والثالثة على التوالي على أراضي المملكة العربية السعودية. وسيشارك البطل العالمي السعودي في فئة الـ T1+ الجديدة على متن سيارة تويوتا هايلوكس المطورة من تحضير فريق أوفر درايف البلجيكي.

وستكون هذه المشاركة الثامنة لسفير رياضة المحركات السعودية وحامل لقب كأس العالم للراليالت الكروس كانتري باها حيث يرافقه في هذا التحدي الجديد ملاحه الإيرلندي مايكل اور الذي سيخوض مشاركته الاولي مع يزيد الراجحي في رالي داكار وقد سبق للثنائي المشاركة معاً في الراليات الصحراوية المحلية والبطولات العالمية منها بطولة العالم للراليات الـ “WRC” وراليات الكروس كانتري الطويلة والقصيرة.

وسينطلق المسار المكّون من 12 مرحلة في الأول من يناير بمرحلة تأهيلية من مدينة جدة وصولاً الى مهد الراليات السعودية مدينة حائل، حيث سيمتد المسار عبر صحراء النفود الكبير مروراً بأروع المناظر الخلابة والتاريخية في المملكة العربية السعودية. وسينتهي الرالي في مدينة جدة في الـ 14 من يناير من الشهر ذاته يتخلله يوم راحة في العاصمة الرياض في الـ 8 من يناير بمسافة إجمالية تبلغ 8375 كيلو متراً، منها 4258 كيلو متر مراحل خاصة خاضعة للتوقيت.

ويتميز مسار رالي داكار هذا العام بوجود خمس مراحل حلقية في أربع مناطق مختلفة، مرحلة في حائل، ومرحلتين حلقتين في الرياض، ومرحلة حلقية في وادي الدواسر ومرحلة حلقية في البيشة، كما أنها ستتميز بمرحلة ماراثونية واحدة والتي ستضع الثنائي تحت ضغط كبير للإختبار الحقيقي لتضاريس رالي داكار الصعبة خلف عجلة القيادة و كتيب الطريق في المرحلة الثانية التي ستنطلق من حائل والمتوجهة الى الأر طاوية.

ويختلف داكار هذا العام عن مثيلاتها حيث ستشكل المحطة الأولى ضمن بطولة العالم الجديدة الـ W2RC التي تتكون من خمس جولات، بطولة العالم للراليات الكروس كانتري تحت إشراف الإتحاد الدولي للسيارات الـ “FIA”.

وقدم أسطورة الراليات السعودية، يزيد بمعية مساعده مايكل، موسماً حافلاً بالإنجازات التاريخية حيث تُوج مؤخراً بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها في أعلى فئة للسيارات، وأظهر الثنائي أداءً فنياً عالياً متغلبين على صعوبات التي مروا بها بعد تعرضهم لحادث مطلع العام.

ويتطلع الراجحي الذي فاز بمرحلتين من مراحل رالي داكار السعودية العام المنصرم، الفوز برالي داكار السعودية في نسخته الثالثة خاصة بعد خضوع سيارته التويوتا هايلوكس للتطوير اللافت في المحرك وجهاز التعليق وحجم الإطارات، حيث ستكون إطارات هذا الموسم أعرض وأكبر ومقاومة للإنثقابات بشكل أكبر.

وعبّر البطل العالمي السعودي، الراجحي عن استعداده للرالي العريق قائلاً: ” نحن جاهزون لرالي داكار وانا سعيد جداً بانها ستقام في أرض الوطن بشكل كامل للمرة الثالثة على التوالي، لدى أسعى للفوز بلقبها هذا العام وأتمنى من الله ان يوفقنا في مهمتنا التي تعتبر أشرس منافسة في عالم رياضة المحركات.”

وتابع أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي: “هذا العام كل شيء مختلف، انه كالاختبار بالنسبة لنا، بطولة جديدة وقوانين جديدة وسيارة جديدة كلياً مع أننا أجرينا تجارب عليها في صحاري رالي المغرب وفي رالي أبو ظبي الصحراوي لإيجاد الضبط والتوازن المناسب لها، إنها عملاقة من حيث الحجم وجبارة من حيث القوة وأنا أتطلع شوقاً لقيادتها على رمال أرض الوطن الذهبية واستخراج أقصى قدراتها.”

كما تَوجّه بجزيل الشكر والعرفان لرفيق النجاح، الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، الذي رافقه خلال جميع مشاركاته المتألقة والناجحة في عالم الراليات الصحراوية الطويلة والقصيرة.

والى جانبه، أبدى مساعد يزيد، مايكل اورعن سعادته بالاستعداد للجلوس بجانب زميله يزيد لأول مرة بغض النظر عن مشاركاته السابقة في رالي داكار في فئتين مختلفتين.

وأضاف “أنا حقاً سعيد بتواجدي في رالي داكار، نحن جاهزون وفي أكمل وجه. نتطلع الفوز بالبطولة الجديدة وبداكار هذا الموسم”