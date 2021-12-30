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لبنان.. تفاصيل ضبط 9 ملايين حبة كبتاجون قبل تهريبها إلى الخليج

لبنان.. تفاصيل ضبط 9 ملايين حبة كبتاجون قبل تهريبها إلى الخليج
https://almnatiq.net/?p=1094562
المناطق_وكالات

كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن إحباط تهريب نحو 9 ملايين حبة كبتاجون إلى الكويت، وذلك بعد التعاون الأمني بين أجهزة الدولة مع نظيرتها الكويتية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه تم ضبط شحنة البرتقال التي كانت متوجهة للكويت وبداخلها حبوب الكبتاجون، مشيرة إلى تواصل وزير الداخلية مع الجهات الأمنية المختصة في الكويت بهذا الشأن، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأجرى وزير الداخلية الكويتي أحمد المنصور، اتصالًا بنظيره اللبناني بعد ذلك، حيث تناول الاتصال الملفات الأمنية المشتركة خاصة ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة البرتقال التي كانت متوجهة إلى الكويت؛ حيث أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار الكويت، مؤكدًا على جدية وزارته لمنع تصدير الشر إلى كل الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف مولوي: «لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك».

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