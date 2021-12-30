لبنان.. تفاصيل ضبط 9 ملايين حبة كبتاجون قبل تهريبها إلى الخليج

كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن إحباط تهريب نحو 9 ملايين حبة كبتاجون إلى الكويت، وذلك بعد التعاون الأمني بين أجهزة الدولة مع نظيرتها الكويتية.
وأجرى وزير الداخلية الكويتي أحمد المنصور، اتصالًا بنظيره اللبناني بعد ذلك، حيث تناول الاتصال الملفات الأمنية المشتركة خاصة ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة البرتقال التي كانت متوجهة إلى الكويت؛ حيث أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار الكويت، مؤكدًا على جدية وزارته لمنع تصدير الشر إلى كل الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
التعليقات (٠) اضف تعليق