الزلزولي يرفض تمثيل المنتخب المغربي ويختار اللعب لإسبانيا

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رفض عبد الصمد الزلزولي مهاجم نادي برشلونة الاسباني تلبية دعوة المنتخب المغربي لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون مطلع العام المقبل، وفق ما أفاد الاتحاد المغربي للعبة ليل الخميس.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب: «قرر الناخب الوطني وحيد حاليلودجيتش إستدعاء اللاعب طارق التيسودالي، لاعب فريق جنت البلجيكي عوض اللاعب عبد الصمد الزلزولي».

وكانت صحيفة «لو360» الإلكترونية المحلية أفاد الجمعة أن الزلزولي: «يرفض حمل قميص المنتخب” المغربي، موضحة أنه “بات يفضل تمثيل المنتخب الاسباني بعد حصوله على الجنسية الاسبانية الأربعاء».

بدورها أفادت صحيفة “المنتخب” الالكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقت رسالة من الزلزولي (20 عاماً) يعلن فيها:«عدم انضمامه لمعسكر الفريق الوطني تحسباً للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وأنه قرر اللعب من الآن فصاعداً للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخراً على جواز سفر اسباني».

وجه المدرب البوسني لـ “أسود الأطلس” وحيد خليلودجيتش الأسبوع المنصرم الدعوة لأول مرة إلى الجناح الشاب، ضمن لائحة من 28 لاعباً، للمشاركة في النهائيات المرتقبة للبطولة القارية بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، علماً بأنه سبق للزلزولي أن لعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 عاماً، وفق ما أوضحت صحيفة “لو360”.