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التعليم: الإصابة بكورونا عذر مقبول لتحديد اختبار بديل للطلبة الجامعيين

التعليم: الإصابة بكورونا عذر مقبول لتحديد اختبار بديل للطلبة الجامعيين
https://almnatiq.net/?p=1094644
المناطق_الرياض

قالت وزارة التعليم، إن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يعد من بين الأعذار المقبولة لتأجيل الاختبارات.

وأضافت الوزارة: «الإصابة بكورونا من ضمن الأعذار المقبولة للطلبة الجامعيين في الاختبارات النهائية والتي تسمح بإعطائهم اختبارا بديلا».

وتستعد وزارة التعليم لتنفيذ اختبارات محاكية في القراءة والعلوم والرياضيات، حضوريًا وعن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك ضمن جهودها للاستعداد مبكرًا للاختبارات الدولية، من خلال تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتأهيلهم لأداء تلك الاختبارات، والاستفادة من نتائجها في الرفع من نواتج التعلّم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

وتواصل الوزارة تأهيل الطلبة على الاختبارات الدولية وتنمية مهاراتهم، من خلال إجراء الاختبارات المحاكية لـ PIRLS في الفهم القرائي والكتابي للطلبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي بشكل فصلي، والاختبارات المحاكية لـ PISA بشكل أسبوعي للطلبة من الثالث متوسط إلى الثاني الثانوي، إلى جانب نماذج الاختبارات المحاكية لاختبار TIMSS لدراسة تقدّم طلبة في العلوم والرياضيات من الثالث ابتدائي إلى الثاني متوسط.

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