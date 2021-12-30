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جريمة بشعة تهز العراق.. متهم يقتل 12 شخصا من عائلته وينتحر.. فما القصة؟

جريمة بشعة تهز العراق.. متهم يقتل 12 شخصا من عائلته وينتحر.. فما القصة؟
https://almnatiq.net/?p=1094648
المناطق_متابعات

أقدم شخص عراقي على الانتحار في محافظة بابل العراقية بإطلاق النار على نفسه، عقب مقتله لـ 12 شخصا من عائلته.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة التي نشرها موقع ” السومرية”، فقد أفاد مصدر أمني، أمس الخميس، أن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في ناحية جبلة بمحافظة بابل.

وأضاف أن قوة أمنية داهمت موقع المطلوب وتم كشفهم من قبله وقام بالرمي على المنتسبين ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة أخرى وقام بالرمي عليهم أيضا وطلبت القوة تسليم نفسه إلا انه لم يخضع لطلب القوة وتم الرمي عليه، بحسب المصدر.

ونوه المصدر أن المطلوب قام بقتل 12 شخصا من عائلته بطلق في منطقة الرأس وانتحاره أيضا من سلاحه.

 

 

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