احدث الأخبار

91 مليون ريال ديون واجبة السداد علي أندية المحترفين
أبرز المواد
 انتشار فيديو مرعب لـ “نمر عقبة الشعف”
أبرز المواد
 “أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ
منوعات
 “ذوو الإعاقة”.. ضيوف فوق العادة في موسم الرياض
أبرز المواد
 السفير الياباني: زرت 6 مناطق منذ مجيئي للمملكة وسأكمل الباقي العام المقبل
أبرز المواد
 نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الإصابة بالعمى الليلي
أبرز المواد
 جريمة بشعة تهز العراق.. متهم يقتل 12 شخصا من عائلته وينتحر.. فما القصة؟
أبرز المواد
 الزلزولي يرفض تمثيل المنتخب المغربي ويختار اللعب لإسبانيا
أبرز المواد
 التعليم: الإصابة بكورونا عذر مقبول لتحديد اختبار بديل للطلبة الجامعيين
أبرز المواد
 “المياه الوطنية”: إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل أخرى حديثة في عدد من قرى أبوعريش
أبرز المواد
 فيديو| رادار متنقل لرصد الظواهر الجوية وهطول الأمطار بتبوك
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية والأمطار بالمنطقة
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات

91 مليون ريال ديون واجبة السداد علي أندية المحترفين

91 مليون ريال ديون واجبة السداد علي أندية المحترفين

أبرز المواد
انتشار فيديو مرعب لـ “نمر عقبة الشعف”

انتشار فيديو مرعب لـ “نمر عقبة الشعف”

أبرز المواد
“أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ

“أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ

منوعات
“ذوو الإعاقة”.. ضيوف فوق العادة في موسم الرياض

“ذوو الإعاقة”.. ضيوف فوق العادة في موسم الرياض

أبرز المواد

“ذوو الإعاقة”.. ضيوف فوق العادة في موسم الرياض

“ذوو الإعاقة”.. ضيوف فوق العادة في موسم الرياض
https://almnatiq.net/?p=1094658
المناطق_الرياض

تمنح فعاليات موسم الرياض 2021 منذ بداياتها الأولوية الدائمة لذوي الإعاقة في جميع برامجها وفعالياتها المتنوعة، بدءًا من لحظات وصولهم حتى مغادرة مناطق الموسم الموزعة في العاصمة الرياض.

ويبدأ اهتمام موسم الرياض بذوي الإعاقة من اللحظات الأولى لوصولهم إلى مناطقه المتنوعة؛ إذ يتيح لهم مواقف مخصصة لهم دون غيرهم، في أقرب المواقع من البوابات، بما يضمن وصولهم السريع، وكسبهم الوقت دون عناء، كما خصصت لهم مسارات متعددة، هي الأسهل من نوعها مراعاة لأوضاعهم ومنحهم أفضل التجارب في فعاليات الموسم الرياض.

سبل الراحةويميز الموسم ذوي الإعاقة بتخصيصه مرافقين لهم في الألعاب والفعاليات المعتمدة على المغامرة، لضمان سلامتهم، إضافة إلى تخصيص مداخل ومسارات مخصصة للعربات المتحركة، وسيارات كهربائية في عدد من المناطق لتقديم الخدمة اللازمة لهم، ومنحهم أرقى سبل الراحة، وأكثر ألوان الرفاهية وأمتعها خلال حضورهم الفعاليات.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

الحضور يتجاوز 7 ملايين ونصف المليون في موسم الرياض

الحضور يتجاوز 7 ملايين ونصف المليون في موسم الرياض
فيديو| الفنانة أحلام تشعل مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي

فيديو| الفنانة أحلام تشعل مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي
شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

شاهد| “نانسي عجرم‬⁩” تشعل الأجواء في اليوم الختامي من ⁧‫”مدل بيست‬⁩” ⁧‫بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements