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انتشار فيديو مرعب لـ “نمر عقبة الشعف”

انتشار فيديو مرعب لـ “نمر عقبة الشعف”
https://almnatiq.net/?p=1094666
المناطق_عسير

انتشرت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة مواطن في محافظة بلقرن، عقب تعرضه لهجوم من نمر بالمنطقة، بحسب ما تم تداوله.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع  الحادثة المؤلمة، حيث قام أحد المغردين بنشر فيديو تم تداوله قبل عامين ينوه إلى وجود ” نمر” بالمنطقة.

وعلق المغرد على المقطع الذي تم إعادته بالقول :” يقولون فيه نمر في عقبة الشعف”، مرفقا ذلك بمقطع فيديو عن النمر.

ويظهر الفيديو النمر وهو يعتلي قمة جبلية في ظلام الليل، وقد علق المغرد حينها على مقطع الفيديو قائلا :” نمر في بلجرشي  عقبة الأبناء .. أرجو عمل محمية تحمي هذي الكائنات النادرة البرية سمعت من قبل عن وجوده.. والآن تأكدت بلجرشي”.

وكان رجال الدفاع المدني قد قاموا اليوم مع عدد من المواطنين ومرتادي الطريق، باتشال جثة المواطن، الذي فارق الحياة بعد سقوطه في منطقة وعرة.

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