91 مليون ريال ديون واجبة السداد علي أندية المحترفين

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تبقى أمام 15 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 27 يومًا لسداد الالتزامات المالية التي يتوجب سدادها وجدولة ما يمكن جدولته من الديون المترتبة عليها حتى الـ30 من سبتمبر الماضي، والبالغ اجماليها ما يقارب 300 مليون ريال، لتتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم تتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها في 2 يناير 2022 وتقفل في الـ30 منه.

وتتحكم الكفاءة المالية في مسألة الحصول على الكفاءة المالية بشكل كبير، فجميع الالتزامات الأخرى من مستحقات متأخرة للاعبين أو المدربين والأندية الأخرى، وحتى القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية يمكن جدولتها على فترات متقطعة، فيما لا تشمل الجدولة رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين، لذا فإنه يمكن لغالبية الأندية أن تنجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في حال تم سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين حتى الـ30 من سبتمبر الماضي، ونجحت في إبرام اتفاقات مع أصحاب المستحقات المتأخرة وجدولة تلك المستحقات، وقدمت ما يثبت ذلك للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

وتبلغ المستحقات الواجب سدادها دون جدولة والمتمثلة في الرواتب مبلغ 90877402 ريال، وهي رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين. وسيكون بمقدور الأندية الـ15 أن تجدول مبلغ 207966790 ريالًا والمتمثلة في مستحقات متأخرة للاعبين وأندية ومدربين وموظفين، والقضايا التي صدر بها أحكام نهائية.

ديون أندية المحترفين

الإجمالي

298844192 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

90877402 ريال

مبالغ يمكن جدولتها

207966790 ريالًا

الأهلي

الإجمالي

75147323 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

19540311 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

55607012 ريالًا

الشباب

الإجمالي

43268199 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

11999810 ريالات

مبالغ يمكن جدولتها

31268389 ريالًا

الاتحاد

الإجمالي

39496730 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

19971464 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

19525266 ريالًا

النصر

الإجمالي

34806951 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

21678618 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

13128333 ريالًا

الباطن

الإجمالي

21397805 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

3867805 ريالات

مبالغ يمكن جدولتها

17530000 ريال

الهلال

الإجمالي

16860000 ريال

مبالغ يجب سدادها

0

مبالغ يمكن جدولتها

16860000 ريال

الفيحاء

الإجمالي

15853923 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

1690443 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

14163480 ريالًا

الاتفاق

الإجمالي

13238703 ريالات

مبالغ يجب سدادها

3154517 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

10084186 ريالًا

الرائد

الإجمالي

12450113 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

3484048 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

8966065 ريالًا

التعاون

الإجمالي

10723615 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

1185699 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

9537916 ريالًا

الطائي

الإجمالي

6554387 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

3482230 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

3072157 ريالًا

الحزم

الإجمالي

5885675 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

4200 ريال

مبالغ يمكن جدولتها

5881475 ريالًا

الفيصلي

الإجمالي

2190257 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

414257 ريالًا

مبالغ يمكن جدولتها

1776000 ريال

أبها

الإجمالي

877500 ريال

مبالغ يجب سدادها

405000 ريال

مبالغ يمكن جدولتها

472500 ريال

ضمك

الإجمالي

93011 ريالًا

مبالغ يجب سدادها

0

مبالغ يمكن جدولتها

93011 ريالًا

الفتح

الإجمالي

0

مبالغ يجب سدادها

0

مبالغ يمكن جدولتها

0