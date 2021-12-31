91 مليون ريال ديون واجبة السداد علي أندية المحترفين

تبقى أمام 15 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 27 يومًا لسداد الالتزامات المالية التي يتوجب سدادها وجدولة ما يمكن جدولته من الديون المترتبة عليها حتى الـ30 من سبتمبر الماضي، والبالغ اجماليها ما يقارب 300 مليون ريال، لتتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم تتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها في 2 يناير 2022 وتقفل في الـ30 منه.
وتتحكم الكفاءة المالية في مسألة الحصول على الكفاءة المالية بشكل كبير، فجميع الالتزامات الأخرى من مستحقات متأخرة للاعبين أو المدربين والأندية الأخرى، وحتى القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية يمكن جدولتها على فترات متقطعة، فيما لا تشمل الجدولة رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين، لذا فإنه يمكن لغالبية الأندية أن تنجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في حال تم سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين حتى الـ30 من سبتمبر الماضي، ونجحت في إبرام اتفاقات مع أصحاب المستحقات المتأخرة وجدولة تلك المستحقات، وقدمت ما يثبت ذلك للجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.
وتبلغ المستحقات الواجب سدادها دون جدولة والمتمثلة في الرواتب مبلغ 90877402 ريال، وهي رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين. وسيكون بمقدور الأندية الـ15 أن تجدول مبلغ 207966790 ريالًا والمتمثلة في مستحقات متأخرة للاعبين وأندية ومدربين وموظفين، والقضايا التي صدر بها أحكام نهائية.
ديون أندية المحترفين
الإجمالي
298844192 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
90877402 ريال
مبالغ يمكن جدولتها
207966790 ريالًا
الأهلي
الإجمالي
75147323 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
19540311 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
55607012 ريالًا
الشباب
الإجمالي
43268199 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
11999810 ريالات
مبالغ يمكن جدولتها
31268389 ريالًا
الاتحاد
الإجمالي
39496730 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
19971464 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
19525266 ريالًا
النصر
الإجمالي
34806951 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
21678618 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
13128333 ريالًا
الباطن
الإجمالي
21397805 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
3867805 ريالات
مبالغ يمكن جدولتها
17530000 ريال
الهلال
الإجمالي
16860000 ريال
مبالغ يجب سدادها
0
مبالغ يمكن جدولتها
16860000 ريال
الفيحاء
الإجمالي
15853923 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
1690443 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
14163480 ريالًا
الاتفاق
الإجمالي
13238703 ريالات
مبالغ يجب سدادها
3154517 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
10084186 ريالًا
الرائد
الإجمالي
12450113 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
3484048 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
8966065 ريالًا
التعاون
الإجمالي
10723615 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
1185699 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
9537916 ريالًا
الطائي
الإجمالي
6554387 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
3482230 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
3072157 ريالًا
الحزم
الإجمالي
5885675 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
4200 ريال
مبالغ يمكن جدولتها
5881475 ريالًا
الفيصلي
الإجمالي
2190257 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
414257 ريالًا
مبالغ يمكن جدولتها
1776000 ريال
أبها
الإجمالي
877500 ريال
مبالغ يجب سدادها
405000 ريال
مبالغ يمكن جدولتها
472500 ريال
ضمك
الإجمالي
93011 ريالًا
مبالغ يجب سدادها
0
مبالغ يمكن جدولتها
93011 ريالًا
الفتح
الإجمالي
0
مبالغ يجب سدادها
0
مبالغ يمكن جدولتها
0
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