فيديو| هل الجرعة التنشيطية مهمة في هذه المرحلة؟.. استشاري يجيب

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أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة جدًا في هذه المرحلة؛ لأنها تزيد المناعة ضد أوميكرون وتمنع حصول تحورات جديدة.

وقال الشهري، لـ«نشرة التاسعة» على قناة الإخبارية، إن الجرعة التنشيطية مهمة لمنع انتشار العدى ومنع حدوث أي مضاعفات، والحد من انتشار كورونا، والتقليل من نسب الوفاة بصورة كبيرة جدًا.

وأكد أن الجرعة الثالثة تدعم المناعة خاصة في ظل حدوث تحورات في هذا الفيروس بين الحين والآخر.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: الجرعة التنشيطية مهمة جدا في هذه المرحلة لأنها تزيد المناعة ضد #أوميكرون وتمنع حصول تحوارت جديدة #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/mvkVhawyVe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021

وفيما يتعلق بنوع اللقاح في الجرعة الثالثة، أكد الشهري أنه ليس هناك أي مشكلة في أن يأخذ الشخص الجرعة الثالثة من أي نوع من اللقاحات سواء أخذ الأولى فايزر أو أسترازينيكا الفاعلية موجودة، والمناعة تحدث بإذن الله.