فيديو| هل الجرعة التنشيطية مهمة في هذه المرحلة؟.. استشاري يجيب

أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة جدًا في هذه المرحلة؛ لأنها تزيد المناعة ضد أوميكرون وتمنع حصول تحورات جديدة.
وأكد أن الجرعة الثالثة تدعم المناعة خاصة في ظل حدوث تحورات في هذا الفيروس بين الحين والآخر.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: الجرعة التنشيطية مهمة جدا في هذه المرحلة لأنها تزيد المناعة ضد #أوميكرون وتمنع حصول تحوارت جديدة #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/mvkVhawyVe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021
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