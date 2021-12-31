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فيديو| هل الجرعة التنشيطية مهمة في هذه المرحلة؟.. استشاري يجيب

فيديو| هل الجرعة التنشيطية مهمة في هذه المرحلة؟.. استشاري يجيب
https://almnatiq.net/?p=1094676
المناطق_الرياض

أكد استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا مهمة جدًا في هذه المرحلة؛ لأنها تزيد المناعة ضد أوميكرون وتمنع حصول تحورات جديدة.

وقال الشهري، لـ«نشرة التاسعة» على قناة الإخبارية، إن الجرعة التنشيطية مهمة لمنع انتشار العدى ومنع حدوث أي مضاعفات، والحد من انتشار كورونا، والتقليل من نسب الوفاة بصورة كبيرة جدًا.

وأكد أن الجرعة الثالثة تدعم المناعة خاصة في ظل حدوث تحورات في هذا الفيروس بين الحين والآخر.

وفيما يتعلق بنوع اللقاح في الجرعة الثالثة، أكد الشهري أنه ليس هناك أي مشكلة في أن يأخذ الشخص الجرعة الثالثة من أي نوع من اللقاحات سواء أخذ الأولى فايزر أو أسترازينيكا الفاعلية موجودة، والمناعة تحدث بإذن الله.

 

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